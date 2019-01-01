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Интернет-магазин доставки цветов по Харькову VIAFLOR: знакомьтесь – профессионалы, влюбленные в свое дело

«Цветы, как люди, на добро щедры и, людям нежность отдавая, они цветут, сердца обогревая, как маленькие, тёплые костры». Жане Киримизе

Парковые аллеи и зал торжеств, известные рестораны с пульсирующим до утра танцполом и уютные квартиры на окраинах города, в которых по вечерам загораются торшеры, – нет ни одной локации, куда курьер VIAFLOR не смог бы доставить букет на заказ. Мы знаем, что рамки – в выборе и возможностях – способны лишь портить настроение, а не дисциплинировать. И это касается абсолютно всех минут нашей жизни, в особенности тех, когда делание сделать приятно – переполняет.

Именно поэтому мы постарались максимально расширить полномочия своих клиентов, и вот, что из этого получилось:

Принимаем заказы в любое время дня и ночи Балуем вас ассортиментом привычных, традиционных и экзотических цветов Даем возможность оплатить свой заказ любым из существующих способов Часто предлагаем купить букет цветов в интернете по сниженной, акционной цене Выслушиваем пожелания и никогда не навязываем свои идеи

«Цветы не способны решить всех ваших проблем, но они – хорошее начало на этом пути»

Это – аксиома, которую коллектив команды ВИАФЛОР предпочел дополнить не менее востребованными и как нельзя подходящими для особенных случаев предложениями. Здесь вы можете купить мягкие игрушки с доставкой по Харькову, порадовать своих близких и любимых сладостями ручной работы, удивить охапкой воздушных шаров или поставить галочку «done» в этом важном моменте, преподнеся необычную и запоминающуюся игрушку из живых цветов. Каждый день мы проводим в заботе о ваших эмоциях, настойчиво напоминая, что цветы – это не просто знак внимания, а радость – не обязательно по важному поводу!

От «А» до «Я»: раскрываем секреты, или что происходит до того, как у вас появляется возможность заказать цветы с доставкой по Харькову

Шаг №1. Выращивание вашего букета.

Этим занимаются профильные комбинаты Украины, завоз продукции которых происходит ежедневно, а также ведущие голландские компании, поставляющие для ВИАФЛОР ароматные и красочные партии один раз в неделю. Сезонные цветы, с ранней весны по позднюю осень, мы выращиваем самостоятельно – в локальных питомниках компании. Такой многокомпонентный подход позволяет не только гарантировать свежесть, но и предлагать своим клиентам лучшие цены букетов на заказ в Украине.

Шаг №2. Доставка цветов в Харьков.

Бережная, пунктуальная и выверенная. Звенья – цветы – для будущих композиций приезжают в ВИАФЛОР в специальном холодильном оборудовании, которое поддерживает оптимальный для каждого типа растений микроклимат. Мы не пренебрегаем ни одним из этапов, потому что знаем – в этот важный день, час, минуту, когда ваш подарок тронет до глубины души, идеальными должны быть все составляющие!

Шаг №3. Хранение в специальных условиях.

Создание максимально комфортных условий (именно так и никак иначе) для цветов – основная задача, с которой мы справляемся при помощи оборудованного холодильниками склада. Правильный уровень влажности, освещения и температуры позволяет гарантировать свежесть растений еще долго после того, как они будут переданы вам в руки.

Шаг №4. Прием вашего заказа букета цветов с доставкой.

Здесь у наших клиентов практически «развязаны руки», поскольку наряду с готовыми композициями мы всегда готовы кастомизировать каждую из них. К тому же, в каждой категории представлены единичные растения, выбрав несколько из которых и воспользовавшись советом флористов, вы получите уникальный букет с доставкой на дом. Готовый результат – это своеобразная коллаборация – ваши идеи и наши навыки.

Шаг №5. Составление сметы букета и маршрута.

Индивидуальный расчет – это еще один «бонус», которым вам предстоит с удовольствием воспользоваться, нажимая «купить букет цветов с доставкой» на нашем сайте. Только после утверждения окончательной стоимости и уточнения адреса или места доставки, «путевой билет» вашего заказа следует далее.

Шаг №6. Передача заявки флористу.

Специалист получает в распоряжение всю информацию, которую вы обозначили менеджеру. Это могут быть голосовые заметки, фото понравившегося букета, который хотелось бы повторить и любые другие идейные тезисы, которые помогут специалисту справиться с задачей не на 100, а на 101%! Флорист в этом сценарии – словно «серый кардинал», который делает все возможное для клиента.

Шаг №7. Создание букета на заказ в Харькове.

Для этого нашему флористу необходимо пять базовых вещей, которыми он с удовольствием пользуется в процессе работы: навыки (в штате – только профессионалы), вдохновение (черпаем из ваших эмоций), креатив (находка для оригинальных решений), руки и глаза. Все просто, понятно и совершенно – для вас.

Шаг №8. Передача курьеру.

Мы не пользуемся услугами сторонних логистических служб и фрилансеров – в штате компании ВИАФЛОР работают ответственные и пунктуальные курьеры, которые несут за свою работу материальную ответственность. Сплоченная команда, которая работает на результат – это «титан» нашей ежедневной работы.

Шаг №9. Бесплатная доставка цветов по Харькову

Именно так – вне зависимости от погоды, сезона, экономической обстановки и настроения курьера, до 21.00 в пределах городской черты он доставит ваше приобретение совершенно бесплатно! Демократичная и вполне приемлемая стоимость доставки цветов на дом в Харькове действует и вне обозначенных временных и территориальных пределов – от 100 грн.

Шаг №10. Фотоотчет и уведомление о доставке.

Понимаем вашу обеспокоенность, и поэтому подтверждаем пунктуальность логистической службы и ответственность флористов наглядно. Сразу же после того, как доставка цветов по Харькову будет осуществлена, вы получите уведомление на контактный номер телефона, а в мессенджер или на адрес электронной почты – фотоотчет.

За достаточно понятным и привычным букетом из живых цветов, заказать который вы хотите, скрывается безостановочная и ответственная работа, каждый из этапов которой – гарантия того, что сегодня вы будете вознаграждены искренней улыбкой.

Еще больше возможностей: как самостоятельно забрать букет цветов на заказ в Харькове

Если по каким-либо причинам вы не хотите воспользоваться услугой доставки, обратите внимание – для таких случаев мы организовали возможность самовывоза. Точка выдачи находится в центре Харькова, по адресу: Суздальские ряды, 9. Алгоритм получения элементарный – сначала вам следует заказать букет цветов на сайте, выбрав понравившуюся композицию в каталоге, затем, после сообщения о готовности, самостоятельно получить его у менеджера.

«У цветов есть свой язык, даже несмотря на то, что они молчат, они способы сказать о многом».

Привлекательные условия для тех, кто предпочитает масштабные решения

Если ваш повод для того, чтобы купить букет цветов с доставкой более чем значительный, и композиция требуется нестандартная, а внушительных размеров, смело напоминайте менеджеру о скидке. Расчеты стоимости для букетов с количеством цветов от 100 штук проводятся в индивидуальном формате и по оптовому прайсу. Экономьте на расходах, а не на эмоциях!

Обратите внимание: чтобы купить цветы на заказ в Харькове, вы можете территориально находиться на любой точке планеты! Мы реализовали и внедрили семь вариантов для оплаты вашего заказа, в том числе и системы международных переводов. Поддерживать коммуникацию и узнавать о статусе своего приобретения вы можете в мессенджерах, социальных сетях или по электронной почте. Быть ближе к родным и любимым – просто с VIAFLOR.

Вы хотите стать партнером интернет-магазина цветов в Харькове VIAFLOR? С удовольствием изучим ваше предложение! Отправляйте свои письма на электронную почту info@viaflor.com.ua или по адресу: Якутска, 58.